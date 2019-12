„Banda lui Iisus” face legea în apropiere de Rio de Janeiro La inceput, membrii acestei grupari au intenționat sa transforme un perimetru situat nu departe de Rio in raiul traficanților de droguri, punand bariere stradale și nepermițand intervenția poliției. Ulterior, membrii gruparii au trecut la un alt nivel, acela in care incearca sa-i converteasca pe ceilalți locuitori la religia lor. Metoda preferata este violența, iar bilanțul este tragic: preoți uciși, batrani raniți, copii care au de suferit cele mai ingrozitoare violențe. De asemenea, amenințarile cu moartea sunt frecvente, dupa cum recunoaște și Gilbert Stivanello, comandantul departamentului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

