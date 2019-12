Bancul zilei: Invazia extratereștrilor la sat Într-un sat din România se zvonea ca va fi o invazie a extraterestrilor.



Vine Georgel cu vestea la toti cetatenii, spunându-le:



- Vedeti ca ne-ar putea invada extraterestrii! Sunt oameni mici de statura, verzi si cu ochii mari.



Dupa o zi Georgel se duce pe câmp sa coseasca. La un moment dat vede ceva verzui într-un tufis.



Se apropie si zice:



- Salut, eu sunt Georgel, pamântean si cosesc.



- Salut, eu sunt Georgel, pamântean si cosesc.

- Eu sunt Ion, padurar, îmi fac nevoile.

