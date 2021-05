Bancul zilei: Când nenorocirile se țin lanț... Un omuleț amarât sta într-un bar de jumatate de ora.Suspina, privindu-și paharul plin cu bere.Deodata, un vlajgan în scurta de piele intra în bar, îl vede, îi arde o palma pe spinare și îi bea paharul cu bere dintr-o sorbire.Omulețul începe sa plânga cu lacrimi în hohote.&"Ei, așteapta!&" îi spune dezolat tânarul. &"A fost doar o gluma, îți iau alta bere, n-ai de ce sa plângi!&".&"Nu-i nevoie&", raspunde omulețul. &"Plâng pentru ca aceasta zi a fost cea mai cumplita din viața mea:De dimineața, mașina mea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs vineri seara pe un drum județean din Bistrița-Nasaud. O mașina condusa de un tanar de 18 ani, fara permis, a intrat intr-un cap de pod.Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc pe Drumul Județean 172 G, intre localitațile Dorolea și Cușma.…

- In aceasta diminața, cinci persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Balcești. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, membrii echipajelor SMURD din cadrul ISU Valcea și SAJ Valcea au fost solicitați…

- ACCIDENT rutier la Aiud: Doua persoane transportate la spital dupa ce un TIR a lovit mașina in care se aflau Un accident rutier a avut loc sambata, 08 mai 2021, in jurul orei 10.00, la intersecția strazilor Ecaterina Varga cu Tudor Vladimirescu, din Aiud. La data de 08 mai 2021, in jurul orei 10.00,…

- Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașina, cu luminile aprinse.Când se apropie, observa ca barbatul era pe locul șoferului citind o revista, iar tânara, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzatoare,…

- Tot mai mulți copii infectați cu COVID-19, ajung la spital, medicii avertizeaza ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus ii face vulnerabili pe copii. Și mai grav este insa faptul ca, printre aceștia, exista și copii intubați The post PRUDENȚA! Tot mai mulți copii infectați cu COVID-19, ajung…

- Intr-un restaurant select, un muzician se apropie de masa unui cunoscut vlogger, care își sarbatorea ziua de naștere, si-l intreaba: - Dumneavoastra ati cerut ceva de Beethoven? - Nu, bah, eu am cerut pui cu smantana...

- Doua fetite au fost lovite de o masina, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Revoltati, cativa cetateni le-au atacat pe cele doua femei din autoturismul implicat in accident.

- O femeie a fost rapita in miezul zilei in București. O persoana a sunat la 112 pentru a semnala faptul ca o femeie a fost bagata cu forța intr-o mașina. Mașina a fost in cele din urma identificata. Persoanele au fost depistate de asemenea, fiind conduse la audieri. „Prin apel 112 o persoana a sesizat…