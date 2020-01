Bancul zilei: Brexit-ul pe o stradă din Londra Cu ocazia finalizarii Brexit-ului, doi amici, un englez și un chinez, se plimba pe o strada în Londra.



- Uita-te la toate steagurile astea ! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotica, spune chinezul.



- Dar tu esti chinez, iar astea sunt steaguri britanice !



- Da ! Dar uita-te la etichete... Pe toate scrie : Made in China. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

