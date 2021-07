Bancul zilei: ANUNȚ PENTRU ORICINE ESTE INTERESAT!

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Scoția raporteaza aproximativ 2.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, asociate cu prezența suporterilor la meciurile de la Campionatul European de Fotbal, informeaza BBC , conform G4 Media . Doua tremi dintre cele 1.991 de cazuri de contaminare sunt persoane care s-au…

- Anglia - Germania se joaca azi, de la 19:00, in cel mai așteptat duel din optimile de finala ale Campionatului European. Super duelul va avea loc pe Wembley și va fi primul joc oficial dintre cele doua naționale, dupa 11 ani. In 2010, in optimile Campionatului Mondial, Germania o invingea clar pe Anglia,…

- Anglia - Germania se joaca azi, de la 19:00, intr-una dintre cele mai așteptate partide din optimile de finala ale Campionatului European. Confruntarea va avea loc pe Wembley și, dupa mult timp, englezii sunt favoriți in fața nemților. Dupa ziua de luni, cu doua rezultate de 3-3, prelungiri, penalty-uri…

- Dezbaterea zilei de azi, 11 iunie, propune urmatoarea intrebare: cine e favorita la caștigarea Campionatului European? „De astazi, focusul microbiștilor se muta catre o competiție așteptata de un an de zile. Nu știm daca sa ii zicem EURO 2020 sau 2021, cert este ca in sfarșit incepe, așadar este musai…

- UEFA prevede distribuirea sumei totale de 371 milioane de euro celor 24 de participante care vor evolua luna viitoare la turneul final al Campionatului European 2020 (11 iunie – 11 iulie), cu 20% mai mult decat la editia precedenta, informeaza Agerpres . Astfel, fiecare echipa calificata la EURO 2020…

- Un omuleț amarât sta într-un bar de jumatate de ora.Suspina, privindu-și paharul plin cu bere.Deodata, un vlajgan în scurta de piele intra în bar, îl vede, îi arde o palma pe spinare și îi bea paharul cu bere dintr-o sorbire.Omulețul începe sa plânga…

- Un polițist intra intr-un magazin si o intreaba pe vanzatoare: – Aveti vopsea de oua? La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, ii zambeste si ii raspunde: – Dichisituleee !

- VUNK cu Ioana Ignat se afla pe locul 13 in Top Trending pe YouTube, cu noua lor piesa "Ultimul anunt".Melodia a fost lansata pe 16 aprilie 2021 si are deja 10.000 like uri.Videoclipul a strans peste 500.000 de vizualizari. ...