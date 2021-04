Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti fac, joi, perchezitii intr-un dosar de delapidare. Un casier de la Academia Romana este suspectat ca si-a insusit din casieria institutiei 3,1 milioane de lei. Suma era justificata prin plati fictive catre persoane decedate, ca indemnizatie de merit, informeaza news.ro . Politisti…

- Polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul pentru Protejarea Patrimoniului Cultural Național, impreuna cu polițiști din cadrul I.P.J. Iași – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pașcani, au recuperat, la data de 7 februarie 2021, un…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat o actiune pe linia combaterii traficului de risc si mare risc. In zilele de 3 si 4 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- In jurul orei 22.00, politistii Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 40 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea infractiunii de furt din societate comerciala. Acesta a fost arestat preventiv. Persoana a fost depistata de agentii de interventie ai unei firme. Asupra acestuia au fost gasite bunuri…

- Trei barbați au fost surprinși in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa comercializeze droguri. In urma perchezițiilor efectuate la locuințele acestora, au fost ridicate peste jumatate de kilogram de cocaina, 500 de comprimate MDMA și 200 de grame de canabis. Polițiștii Brigazii de Combatere…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti -Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.C., au documentat activitatea infractionala a unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor si procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializata in obtinerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii gruparii recrutau…

- O petrecere organizata la casa lui Marius Alecu, zis Bebino, șeful Clanului Sportivilor, a fost sparta de mascați duminica noaptea, la Frumușani, scrie Antena 3. Interlopul e in arest la domiciliu, fiind cercetat pentru tentativa de omor.Polițiștii din Oltenița și Budești, ajutați de jandarmi și mascații…