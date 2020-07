Băncile pot majora oricând comisioanele şi dobânzile persoanelor juridice Unele banci pot mari comisioanele si dobanzile pe parcursul derularii unui contract cu persoane juridice. Bancile se pun la adapost prin precizarea unor fraze cheie in conditiile generale de furnizare a serviciilor catre persoane juridice. Prin acele clauze anunta in prealabil ca pot majora costurile firmelor cu comisioanele si dobanzile bancare. Si acest lucru se poate intampla pe parcursul derularii unui contract. In cazul in care firmele accepta conditiile generale de afaceri practicate de banci, atunci accepta, practic, faptul ca banca sa le majoreze costurile cu serviciile bancare. Chiar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile românești pot întreba clienții de unde au banii de care dispun, dar și ce fac cu ei – atunci când sumele sunt mari. Un asemenea caz a ajuns la BT. Omul a zis ce vrea sa faca cu banii, iar mailul respectiv s-a plimbat între angajații bancii. Acum, banca spune ca…

- Analizele si investigatiile financiare ale investigatorilor Oficiului European de Lupta Antifrauda sprijina organele de ancheta in identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate in circuitul infractional, a spus seful DNA, Crin Bologa, invitat sa tina un discurs la o audiere publica organizata…

- Viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, a anunțat ca a inițiat un proiect de hotarare prin care propune acordarea unor facilitați fiscale atat persoanelor fizice, cat și celor juridice din Bistrița. Concret, inițiatorul proiectului propune: Anularea tuturor dobanzilor și penalitaților…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii informeaza ca a fost modificata legea cu privire la organizarea și desfașurarea activitații turistice in Republica Moldova, precum și legea cu privire la patenta de intreprinzator. Modificarile vin sa faciliteze activitatea mediului de afaceri din domeniul turismului,…

- Firmele care angajeaza cu norma intreaga tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani, inregistrați ca șomeri, sau persoane de peste 50 de ani, ale caror contracte de munca au incetat din motive neimputabile lor, vor primi, pe o perioada de 12... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In contextul in care scaderea puternica a veniturilor fiscale va limita masurile de stimulare economica post-pandemie, natiunile bogate urmeaza sa majoreze datoriile cu 17.000 de miliarde de dolari, atingand un nivel de indatorare de 137% in raport cu valoarea PIB-ului, avertizeaza Organizatia pentru…

- Incubatorul de Afaceri ICPE-CA de la Sf. Gheorghe din cadrul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA ofera prin reteaua de afaceri si inovare BISNet Transylvania, alaturi de alti 6 parteneri, sprijin gratuit pentru companiile din Transilvania. Consortiul BISNet,…

- Bancile comerciale din Europa vor trebui sa-si scada costurile cu peste 35 de miliarde de euro, chiar cu pana la 45 de miliarde de euro, pentru a-si mentine raportul cost-venit din 2019. Aceasta va insemna...