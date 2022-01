Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Harghita lanseaza, sambata, SkiHarghita, primul domeniu schiabil din Romania, care conecteaza 12 partii din 6 locatii. ”Sezonul de schi e in plina desfasurare si, pentru pasionatii acestui sport, calitatea serviciilor oferite de domeniile schiabile este esentiala, in acest sens demersurile…

- Radu Ștefan Banica este foarte talentat și are foarte mare grija de infațișarea sa. Acesta e foarte atent atunci cand vine vorba de cumparaturi, fapt ce se poate observa și din felul in care se imbraca. Tanarul nu a fost prea atent la cumparaturile online, așa ca a fost nevoit sa iși returneze mai multe…

- Iata-ne la jumatatea lunii decembrie, ceea ce inseamna ca ne mai despart cateva zile de noul an, care va veni cu multe surprize pentru toți nativii din zodiac. Dar pana atunci, mai avem o serie de intalniri astrologice interesate, cum ar fi intrarea lui Marte in Sagetator și tranzitul lui Mercur in…

- In mod categoric, ultimii ani au fost ai online-ului. Potrivit Eurostat, numarul romanilor care au facut shopping online s-a dublat in perioada pandemiei, astfel ca multi antreprenori vechi sau noi sunt atrasi de ideea de realizare magazin online in 2022, tinand cont de solicitarile de pe piata. Sunt…

- Modelul de lucru intre clienți și bancile se va schimba tot mai mult, iar Internet banking-ul va lua mare amploare. E posibil ca mulți dintre angajații de la ghișeele bancare sa fie inlocuiți cu speciliști in IT care vor gestiona aplicațiile de online banking. Modelul de business in banking se va schimba…

- Nr. 68.733 din 18 noiembrie 2021 LANSAREA PROIECTULUI "DESCHIDE TI MINTEA, NU FI INCHIS" Ieri, 17 noiembrie a.c., a avut loc lansarea online a celei de a treia editii a proiectului "Deschide ti mintea, nu fi inchis ", derulat de politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi, in parteneriat…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online realizate prin platforma PayU a ajuns la 357 milioane de lei, în timp ce numarul acestora a atins pragul de 658.000 de tranzacții, în creștere cu 22% fața de anul trecut, arata datele procesatorului de plați. Cea mai mare comanda a fost de 90.000 lei.Din…

- Biletele pot fi cumparate prin plata cu cardul si confirmare instantanee, pe platforma cultural turistica BookTes.Muzeul National Cotroceni lanseaza, incepand cu luna noiembrie, posibilitatea achizitionarii de bilete online. Biletele pot fi cumparate prin plata cu cardul si confirmare instantanee, pe…