In contextul razboiului din Ucraina și al agresiunii rusești asupra acestui stat, declanșate inca de saptamana trecuta, efectele la nivel economic nu s-au lasat așteptate. Inclusiv in Republica Moldova. „Bancile sisteaza tranzacțiile cu rubla și operațiunile cu sistemele de remiteri de bani din Rusia" – titreaza, luni, 28 februarie, mold-street.com. Pana la momentul de fața, […]