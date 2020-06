Bancile au creditat mai mult statul decat economia privata, in luna mai. A crescut si numerarul in circulatie

Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank a inregistrat un profit net de 114,1 milioane lei in primul trimestru, in crestere cu 26% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce veniturile din dobanzi s-au majorat cu 15%, la aproximativ 372 milioane de lei, a anuntat vineri banca, potrivit news.ro."In primul trimestru…

- Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 3,4% fata de luna martie 2020, pana la 137,98 miliarde lei, iar fata de luna aprilie 2019 au inregistrat o crestere de 12,2% (9,2% in termeni reali), a informat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro."Depozitele…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna aprilie 2020 cu 0,7% fata de martie, pana la nivelul de 378,431 miliarde si au crescut cu 12,2% (9,2% in termeni reali) fata de perioada similara din 2019, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat remis, miercuri,…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii aprilie 2020 un sold de 439 076,0 milioane lei. Fata de luna martie 2020, aceasta a crescut cu 1,2 la suta (0,9 la suta in termeni reali), iar in raport cu aprilie 2019 masa monetara (M3) s-a majorat cu 12,6 la suta (9,6 la suta in termeni…

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in martie 2020 cu 2,2% fata de luna februarie 2020, pana la nivelul de 375,730 miliarde de lei, si cu 13,6% (10,2% in termeni reali) raportat la martie 2019, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.…