Banca Transilvania raporteaza o crestere cu o treime a profitului; veniturile din dobanzi depasesc un miliard de lei

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii...

- Apple a intrat devreme pe piata de plati mobile cu Apple Pay, iar acest avans poate asigura companiei ca pana in 2020 sa detina jumatate din totalul tranzactiilor initiate cu telefonul. Studiul a fost facut de catre Juniper Research care sugereaza ca in urmatorii doi ani, la nivel mondial, vor exista…

- Veniturile pensionarilor vor creste de cel putin doua ori din 2021, totul dupa aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor. Un barbat‎ care are o vechime in munca de 35 ani si care in acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 si o pensie pe care o…

- Venitul disponibil real al gospodariilor din Uniunea Europeana a crescut cu aproximativ 18% intre 2000 si 2016, ceea ce reprezinta un ritm mediu de crestere de aproximativ 1% pe an, conform datelor publicate marti de Eurostat. Conform graficului afişat de Eurostat, venitul disponibil real al gospodăriilor…

- In 2016, veniturile de protecție sociala au inregistrat o creștere de 9,2% fața de anul precedent, cheltuielile au crescut cu 7,6% fața de 2015, iar cheltuielile cu prestațiile sociale au reprezentat 14,4% din PIB, arata un comunicat transmis luni de Institutul Național de Statistica (INS) și citat…

- Cheltuielile privind protectia sociala au urcat, in 2016, la 111,822 miliarde de lei, reprezentand 14,7% din Produsul Intern Brut, in crestere cu 7,6% fata de anul precedent. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, protecţia socială a fost orientată cu precădere către…

