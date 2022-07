Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a 25 de ani de la lansarea, in 11 iulie 1997, a Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite, Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, impreuna cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul financiar al Bancii Transilvania, organizeaza la Washington…

- Redresarea economiei mondiale in urma recesiunii provocate de raspunsurile la pandemie continua, dar incetineste. Dupa un declin de 3,1% in 2020, cresterea economiei mondiale era asteptata sa atinga 5,9% in 2021 si sa incetineasca la 4,9% in 2022, se arata in "Raportul pe 2022 privind riscurile globale",…

- Activitatea pieței imobiliare rezidențiale s-a dinamizat in anul 2021, tranzacțiile crescand ca numar cu aproape 40% (in perioada aprilie 2021-martie 2022 fața de aceeași perioada a anului trecut), scrie BNR in Raportul privind Stabilitatea Financiara. Prețurile proprietaților rezidențiale au crescut…

- Romania nu indeplineste niciunul dintre cele patru criterii necesare aderarii la zona euro, fiind de altfel si singurul dintre cele sapte state evaluate care care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv, rezulta din Raportul de convergenta al Comisiei Europene, care sta la baza deciziei Consiliului…

- Omer Tetik – CEO al Bancii Transilvania, cea mai mare banca din Romania, in dialog cu Nela Petrișor – conciliator CSALB, avocat și fost judecator al ICCJ și Catalin Balan – comunicator CSALB. „De multe ori clienții sunt suparați pe banci, ca nu acordam suma ceruta pentru un credit, dar incercam sa o…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a evidentiat, vineri, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale a Transplantului, importanta monitorizarii "permanente" si "vizibile" in sisteme de date informatice a pacientilor care au nevoie de transplant, precum si a organelor…

- Continuam prezentarea Raportului Final al Comisiei pentru analiza dictaturii comuniste din Romania, document aflat in Biblioteca digitala a Cotidianului Ziua de Constanta, cu politica interna a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si al Partidului Comunist Roman dupa moartea lui Stalin, deces care…