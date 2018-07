Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a aprobat, in 29 iunie, cererea RCS&RDS de a aplica clientilor anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in Spatiul Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Cincisprezece miliarde de euro stau in depozite overnight in Romania, ceea ce arata clar faptul ca lumea prefera depozitele bancare datorita confortului pe care il ofera acestea, dar trebuie sa intelegem ca pietele de capital, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, produc pe termen lung randamente superioare,…

- Doar doua fonduri deschise de investitii din Romania au reusit sa depaseasca evolutia de ansamblu a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in deceniul care a inclus si prabusirea pietelor din 2008. Evolutia este in linie cu tendinta inregistrata pe marile...

- Elefant Online, al doilea magazin online din Romania ca numar de tranzactii, testeaza piata in vederea unui plasament privat de obligatiuni, emisiunea urmand sa fie listata pe Bursa de Valori Bucuresti, potrivit unor informatii din piata.

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii…

- Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la deschiderea oficiala a ședinței bursiere, cu ocazia listarii obligațiunilor emise de Municipiul București in valoare de 555 milioane lei: „Este un moment extrem de important, astazi se inaugureaza, practic,…

- O noua emisiune de obligatiuni municipale in valoare de 555 milioane de lei, emisa de Municipiul Bucuresti, intra, joi, la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-un anunt al operatorului pietei de capital. Conform documentului, obligatiunile…