Banca Centrala a Rusiei a recomandat joi Guvernului de la Moscova sa ordone companiilor de stat sa isi transfere rezervele valutare din tarile "neprietenoase'', care au impus sanctiuni Moscovei, spre tarile care nu au impus astfel de sanctiuni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ucraina, in faliment din cauza razboiului. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras miercuri atentia ca primul transport de cereale ucrainene destinate exportului dupa acordul ce a permis ridicarea blocadei ruse in Marea Neagra are doar o valoare simbolica si ca Ucraina trebuie sa exporte mult…

Guvernul Romaniei anunța ca cetațenii nu vor suferi din cauza deciziei UE de a reduce consumul de gaze și a enumerat categoriile de consumatorilor care nu vor fi afectate de aceasta masura. Guvernul Romaniei susține ca țara noastra va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023 și in contextul acordului…

Gigantul energetic Gazprom a anunțat luni ca oprește o alta turbina din conducta Nord Stream 1 care transport gaze naturale catre Germania și ca fluxurile de gaze vor scadea la echivalentul a doar o cincime din capacitatea normala, relateaza Reuters . Anunțul vine intr-un moment de mare tensiune, cand…

Banca centrala a Rusiei va permite bancilor din "tari neprietenoase" sa tranzactioneze intre valute straine pe pietele valutare din Rusia, a anuntat miercuri autoritatea de reglementare, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana pregateste un al saptelea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaz rusesc, caci prea multe state membre nu se pot adapta indeajuns de repede la noua situatie, a declarat premierul ceh Petr Fiala miercuri intr-un interviu pentru Reuters.

Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . "As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

Statele Unite au anuntat duminica sanctiuni impotriva a trei posturi de televiziune ruse, le-au interzis americanilor sa ofere servicii de contabilitate si consultanta rusilor si au sanctionat 27 de directori ai Gazprombank, pentru a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite Reuters.