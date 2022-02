Banca centrala a Rusiei a anuntat duminica o serie de masuri pentru a sustine pietele interne, in timp ce se straduia sa gestioneze consecintele din ce in ce mai extinse ale sanctiunilor severe occidentale anuntate in weekend, ca masuri impotriva invadarii Ucrainei de catre Moscova, potrivit Reuters. Banca centrala a declarat ca va relua cumpararea de aur de pe piata interna, va lansa o licitatie de rascumparare fara limite si va usura restrictiile privind pozitiile deschise in valuta ale bancilor. De asemenea, a crescut gama de titluri care pot fi folosite ca garantii pentru a obtine imprumuturi…