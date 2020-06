Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala se va contracta cu 5,2% in 2020, potrivit unei estimari a Bancii Mondiale. Estimarea emisa luni subliniaza ca pandemia de COVID-19 a avut un impact "rapid si masiv", in ciuda masurilor de asistenta financiara fara precedent, potrivit AFP si Reuters.

- Potrivit Bancii Mondiale, vine "cea mai profunda" recesiune de la al doilea razboi mondial, iar numarul de tari care vor ajunge in recesiune in acest an face sa se contureze cea mai grava criza din ultimii 150 de ani, scrie Agerpres, citand AFP și Reuters. Citește și: Zeci de milioane de…

- Seceta care parjoleste statele din estul Uniunii Europene devasteaza recoltele si agraveaza ceea ce se asteapta a fi cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea comunismului, transmite Bloomberg. In unele parti din Romania si Polonia aceasta este cea mai grava seceta…

- Banca Angliei a lasat nemodificata dobanda de baza, dar a avertizat ca se asteapta la o contractie istorica de 14% a PIB-ului Marii Britanii in acest an. Acest lucru inseamna cea mai...

- Dupa Franța, Italia intra și ea in recesiune, cu o scadere a PIB cu 4,7% in primul trimestru al anului, cea mai grava scadere din decenii, care pune capat creșterii inregistrate de la criza din zona euro. Este cea mai grava scadere din 1995, pe fondul masurilor drastice de carantina care au afectat…

- Franta se va confrunta anul acesta cu cea mai grava recesiune economica de dupa al II-lea Razboi Mondial, din cauza restrictiilor antiepidemice, anunta ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, potrivit Mediafax.Economia Frantei va avea in 2020 cea mai grava recesiune de dupa incheierea…

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri Economice din Senat.

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat vineri ca pandemia de COVID-19 care se extinde rapid va provoca ”o recesiune globala majora”, care va afecta probabil cel mai mult statele sarace si vulnerabile, transmite Reuters.”Intentionam sa raspundem puternic si masiv cu programe…