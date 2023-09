Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile UBS inregistrau joi cel mai ridicat nivel din octombrie 2008, marind avansul care a ajutat banca elvetiana sa-si depaseasca rivalele europene, dupa ce a preluat Credit Suisse, transmite Reuters.Joi, titlurile UBS au urcat cu peste 6% la Bursa de la Zurich, indreptand-se spre cel mai mare…

- Investitori chinezi furiosi depun plangeri la autoritatile de reglementare impotriva unui trust urias care nu a efectuat platile necesare pentru zeci de produse de investitii, rugand autoritatile sa intervina, transmite Reuters citat de News.roZhongrong International Trust Co., care la sfarsitul…

- Banca centrala a Rusiei a majorat marti rata dobanzii cheie cu 350 de puncte de baza, pana la 12%, o masura de urgenta pentru a incerca sa opreasca slabirea rublei fata de dolar, dupa un apel public al Kremlinului la o politica monetara mai stricta, relateaza Reuters. Sedinta extraordinara privind dobanda…

- Economistul-sef al JPMorgan a declarat vineri ca banca nu mai prognozeaza o recesiune in SUA in acest an si si-a marit estimarea de crestere economica, in conditiile in care economia se extinde intr-un ”ritm sanatos”, transmite Reuters.Banca si-a imbunatatit estimarea de crestere anuala reala a PIB-ului…

- Compania cofondata de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, iși extinde operațiunile pentru a inregistra mai mulți utilizatori in baza de date. Reprezentanții Worldcoin spun ca au in plan sa permita și altor organizatii sa foloseasca tehnologia proprie de scanare a irisului si de verificare a identitatii, a declarat…

- ​eMAG folosește de ani buni tehnologii de Inteligența Artificiala, dar dezvoltarea recenta a soft-urilor stil OpenAI va face ca motorul de cautare de pe site sa raspunda la intrebari mai complexe, in stilul unei conversații. Ce fel de teste face compania? La ce mai este folosit AI-ul in comerțul online?

- Ieșirea completa a Sberbank de pe piața din Europa a avut loc vineri, 16 iunie, odata cu incheierea vanzarii subsidiarei sale din Austria, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Toate acțiunile la Sber Vermogensverwaltungs AG, denumita inainte Sberbank Europe AG, au fost comparate de o companie…

- Presedintele Bancii Mondiale, Ajay Banga, vrea sa isi concentreze eforturile pentru imbunatatirea institutiei financiare internationale, astfel incat sa poata dobandi dreptul de a cere statelor membre o majorare de capital, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.