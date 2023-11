Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestora, noile soiuri de roșii sunt mai aromate și chiar mai sanatoase. Unele au gust de zmeura, fragi sau de fructe de padure. De exemplu, roșia cu țepi sau roșia salbatica este originara din Peru, iar gustul sau este asemanator cu gustul castanei. Cercetatorii studiaza in prezent aceasta…

- Incepand de anul viitor, romanii vor putea consuma roșii cu gust de zmeura sau fragi, ori cu țepi. Potrivit informațiilor, cercetatorii de la Banca de Resurse Vegetale din Buzau au reușit sa aclimatizeze și sa omologheze mai multe soiuri de legume.

- Cercetatorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau au creat cel mai iute ardei din lume. Intregul proces a durat peste 23 de ani.Peste 1.000 de soiuri de ardei iute sunt in cercetare la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau, de diferite forme, marimi si culori. Printre…

- Dovleacul este vedeta toamnei. Acesta poate fi preparat intr-o varietate mare de feluri, de la supe creme pana la placinte delicioase. Daca doriți sa preparați clasica placinta cu dovleac, atunci ar trebui sa țineți cont de urmatoarele sfaturi. Iata ce spun bucatarii! Ce sa adaugi in aluat pentru cea…

- Romania iși breveteaza primul soi de tomate kumato, cele inchise la culoare, foarte gustoase, dar și mult mai sanatoase decat roșiile tradiționale. A fost obtinut la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau si este in curs de omologare sub denumirea provizorie de Rapsodia.

- Placinta cu mere este unul dintre preparatele care-i duce pe mulți cu gandul la copilarie. Pe langa faptul ca este delicioasa, aceasta se pregatește intr-un timp scurt. Va propunem trei rețete simple de placinta cu mere, care vor avea gustul vremurilor de altadata. Iata ce trebuie sa faceți! Cum se…

- Cum arata primele roșii negre obținute in Romania. Primul soi de tomate kumato a fost obținut și in țara noastra la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzau. Ce proprietați benefice au asupra organismului uman. Primele roșii negre au fost obținute și in Romania. Ce beneficii uluitoare au pentru sanatate…

Clubul Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu antrenorul Toni Petrea pentru rezilierea contractului, ca urmare a rezultatelor dezastruoase din acest start de sezon.