Banca Comerciala Feroviara S.A. devine Techventures Bank S.A. și are doi acționari noi: Vasile Olimpiu BALAȘ, acționar majoritar cu 64.6% și Tech Ventures Capital AFIA S.A., o societate de administrare a fondurilor de investiții alternative, cu 9.5%. In acționariat raman firmele TRISTAR S.R.L., cu un pachet de 18.5%, și Atelierele CFR GRIVIȚA S.A., cu un pachet de 7.4%.

Cu o experiența de peste 20 de ani in creare de software pentru industria de banking din Romania, dintre care ultimii cinci fiind lider de piața in nișa de raportari cu firma New Business Dimensions, unde a fost acționar…