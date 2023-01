Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- Banca Centrala Europeana (BCE) nu se va opri la o singura majorare de 0,50 de puncte procentuale, la urmatoarele reuniuni de politica monetara, a declarat joi un membru al consiliului de administratie, pentru CNBC.”Nu se va opri dupa o singura crestere de 0,50 de puncte procentuale, asta este…

- BCE se asteapta sa mareasca de mai multe ori dobanzile, in lunile urmatoare ”Nu se va opri dupa o singura crestere de 0,50 de puncte procentuale, asta este sigur”, a spus Klaas Knot, care este guvernatorul bancii centrale olandeze, referitor la viitoarele masuri ale BCE. Banca Centrala Europeana a majorat…

- De asemenea, BCE a mai spus ca de la inceputul lunii martie 2023 va incepe sa isi reduca bilantul cu 15 miliarde de euro (15,9 miliarde de dolari) pe luna, in medie, pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului 2023. Institutia va anunta mai multe detalii despre reducerea activelor din programul…