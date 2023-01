Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- Banca Centrala Europeana ar trebui sa continue cu majorari ale ratei dobanzii cu jumatate de punct la urmatoarele doua ședințe, iar momentul incetinirii ritmului de majorare este „inca departe”, potrivit lui Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor. „Am facut o reducere in decembrie de la 75…

- Salariile din zona euro cresc mai repede decat se credea anterior, iar Banca Centrala Europeana (BCE) trebuie sa impiedice ca acest lucru sa alimenteze o inflatie deja ridicata, a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde, unui ziar croat, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent…

- China Sinopec Corp a gasit un mare zacamint de gaz de șist in sud-vestul Chinei, ale carui rezerve sint estimate la aproximativ 146 de miliarde de metri cubi, scrie Reuters. Zacamintul este situat la marginea bazinului Sichuan al unei depresiuni din orașul Chongqing. Ma Yongsheng, președintele Consiliului…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va continua sa majoreze ratele dobanzilor și ar putea chiar sa fie nevoita sa restranga activitatea economica pentru a limita inflația, a declarat, vineri, președintele BCE, Christine Lagarde, potrivit agenției Reuters, citata de boursorama.com . „Ne așteptam sa majoram…

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

