Transporturi cu taxiuri: City Cab SRL, din Constanta, ar putea intra in insolventa!

Societatea comerciala City Cab SRL, cu sediul social in Constanta, si controlata de Daniela Petras, ar putea intra in insolventa In acest sens, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul 2133 118 2023, cu obiect cererea… [citeste mai departe]