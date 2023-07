Banca centrală a Turciei şi-a majorat joi dobânda de referinţă cu 2,50 puncte procentuale, până la 17,5% ”Inasprirea politicii monetare va fi intarita in continuare atat cat va fi necesar, in timp util si gradual, pana cand se va obtine o imbunatatire semnificativa a perspectivelor inflatiei”, a spus banca intr-un comunicat, dupa decizia sa privind rata dobanzii. Lira turceasca a scazut cu aproximativ jumatate de punct procentual fata de dola, in urma informatiilor, tranzactionandu-se la 26,92 unitati pentru un dolar. La inceputul acestei saptamani, lira a atins un nou minim record de 26,9 unitati fata de dolar, din cauza temerilor pietei ca viitoarea crestere a dobanzii ar fi mai mica decat erau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

