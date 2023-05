Stiri pe aceeasi tema

- Acest pret este sub pragul de pret de 60 de dolari pe baril impus de Occident petrolului rus din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, in timp ce pretul de rentabilitate al Urals este presupus la 70,1 dolari pe baril pentru bugetul rus in acest an. Pretul petrolului rusesc joaca un rol-cheie in veniturile…

- Banca centrala a Rusiei a estimat joi ca pretul petrolului emblematic al tarii, Urals, va fi in medie de 55 de dolari pe baril in 2023-2025 si ca pretul mediu al petrolului rusesc va fi in general usor mai ridicat, ca urmare a sortimentelor mai scumpe, transmite Reuters, citat de news.ro.Acest pret…

- Preturile petrolului au scazut marti, retragandu-se dupa castigurile puternice din ultimele doua sesiuni de tranzactionare, din cauza datelor slabe despre importurile Chinei si a ingrijorarilor cu privire la cresterea economica din SUA, turbulentele din sectorul bancar si discutiile de la Washington…

- Preturile petrolului au scazut cu 4- miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters. Contractele…

- Prețul petrolului a crescut vineri, 14 aprilie, pe fondul semnelor de scadere a extracției in Rusia și a reducerii ofertei, piața așteptind raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) pentru a clarifica perspectivele cererii mondiale, transmite RBC-Ucraina, citind Reuters. Contractele…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru agentia Reuters, un numar tot mai mare…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului…