Banca Agricolă a Rusiei ar putea avea acces la sistemul SWIFT în termen de 30 de zile, potrivit Naţiunilor Unite ”SWIFT a confirmat ca RSHB Capital S.A. va fi eligibila sa solicite aderarea si accesul la SWIFT pentru tranzactii cu alimente si ingrasaminte, pe baza statutului sau actual de emitent de titluri de creanta”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, pe 28 august. Guterres a subliniat patru masuri pe care Natiunile Unite le-ar putea facilita pentru a imbunatati exporturile de cereale si ingrasaminte ale Rusiei, in incercarea de a convinge Moscova sa revina la un acord care a permis exportul sigur de cereale ucrainene la Marea Neagra. El… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

