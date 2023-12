Stiri pe aceeasi tema

- Dupa weekend, ziua de luni nu este una favorabila pentru toata lumea, astfel ca daca vrei sa ai zambetul pe buze și sa te amuzi copios, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri pe care le poți impartași cu cei dragi. Iata care sunt cele mai tari glume!

- Pe 17 noiembrie 2023, la Craiova se deschide oficial Targul de Craciun. Ca sa nu fie luați prin surprindere ca ar exista probleme cu iluminatul festiv, organizatorii au facut probe la luminile pentru Targul de Craciun. Primele imagini au aparut chiar pe pagina de Facebook a primarului. Brad/sursa foto…

- Alsacia este regiunea istorica din nord-estul Franței care atrage anual mii de turiști datorita satelor pitorești, castelelor medievale și obiectivelor turistice impresionante. Descopera mai jos ce sa vizitezi in Alsacia.Cu capitala la Strasbourg, Alsacia este recunoscuta drept regiunea cu cele mai…

- Cat costa porcul de Craciun in 2023: diferențe mari intre ferme și crescatorii particulari Cat costa porcul de Craciun in 2023: diferențe mari intre ferme și crescatorii particulari Romanii incep sa se pregateasca de Craciun și cauta deja porci pentru masa festiva. Prețul unui kilogram de porc in viu…

- In perioada 6 – 23 decembrie, in piațeta din fața Școlii Generale nr. 30 din zona Soarelui, va avea loc evenimentul ,,Craciun in cartierul tau”, ca parte componenta a Targul de Craciun din Timișoara. Organizatorul targului, Casa de Cultura a Municipiului, cauta in aceasta perioada comercianți care sa-și…

- Ediția din acest an a targului de Craciun din Timișoara se va desfașura intre 26 noiembrie și 7 ianuarie. Ca de obicei, acesta este organizat prin Casa de Cultura, iar majoritatea evenimentelor se vor desfașura in zona centrala. Totuși, vor fi acțiuni și in zona Soarelui și zona Aurora. Vor fi și in…

- Este luni seara și cu siguranța vrei sa-ți chimbi starea de spirit pe care o ai in momentul de fața. Ei bine, pentru asta ți-am pregatit bancul zilei, așa cum o facem de fiecare data, dar și cateva glume care te vor amuza copios. Iata ce bancuri sa inpartașești cu cei dragi ție in aceasta seara!

- Vrei sa razi cu lacrimi inca de la primele ore ale dimineții? Ți-am pregatit o serie de bancuri pentru tine și prietenii tai, așa ca va puteți lua doza de energie in acest week-end. Iata care sunt glumele care iți vor aduce zambetul pe buze și te vor amuza copios!