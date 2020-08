Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Bucuresti, echipa Clubului Sportiv al Armatei, a promovat in Liga a II-a, dupa ce a invis, miercuri, cu scorul de 6-0, pe Baraganul Ciulnita, in etapa a doua a turneului de promovare Grupa B, Regiunea a VI-a.In primul meci al grupei, Steaua a invins, sambata, cu 8-1, echipa Argesul…

- HUNEDOARA. Dupa 1-1 cu campioana judetului Caras Severin, Progresul Ezeris, trupa pregatita de Dorel Mutica este „condamnata” sa castige duelul cu Sitiinta Turceni (Gorj) – miercuri, ora 17,30, la Hunedoara – pentru a ramane in „cartile” promovarii in Liga 3. Doar cu un succes, Victoria Zabrani pastreaza…

- Gloria Albești, reprezentanta judetului Constanta, a obtinut calificarea, in premiera, in al treilea esalon al fotbalului romanesc. Sambata, pe stadionul „Oțelul” din Galați, Gloria Albești a depasit-o pe CSM Rm. Sarat, reprezentanta judetului Buzau, in barajul din Regiunea 7, Grupa B. Echipa constanteana…

- Zone din județele Caraș-Severin și Timiș s-au aflat in aceasta seara sub avertizare cod portocaliu de furtuna și ploi abundente, efectele fiind resimțite cel mai mult in Banatul Montan. Astfel, in localitate Berzovia, ISU Caraș-Severin a acționat in aceasta seara pentru scoaterea apei din curți, case…

- Zece mori de apa din județul Caraș-Severin vor fi renovate anul acesta, in cadrul programului derulat de Asociația „Acasa in Banat”. Acțiunea va contribui nu doar la creșterea bunastarii comunitaților locale in care traiesc in jur de 1.500 de persoane, ci și la atragerea de turiști in Banatul Montan.…

- CARAȘ-SEVERIN – Decizia pentru alocarea banilor europeni se va lua la nivel regional. Președintele Consiliului Judetean Caras-Severin vede aceasta decizie foarte buna pentru zona de vest! Prin aceasta transformare, ADR, instituția care deruleaza proiectele cu fonduri europene, le verifica și le pune…

- Un autotren care transporta material lemnos a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații carașene Glimboca. Detașamentul de Pompieri Caransebeș a intervenit cu doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Conform ISU Caraș-Severin, incendiul a…

- Ziua mondiala a diversitatii culturale pentru dialog si dezvoltare, sarbatorita la data de 21 mai, este marcata, in acest an, de catre comunitatea germana din judetul Caras-Severin in parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Romania, prin publicarea unei brosuri despre "Istoria Comunitatii Evreilor…