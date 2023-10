Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat derby-ul din LaLiga, cu FC Barcelona (2-1), iar Jude Bellingham a avut o noua prestație fantastica in tricoul echipei care a platit peste 100 de milioane de euro pentru a-l aduce in aceasta vara pe Santiago Bernabeu.

- FC Sevilla a anuntat ca un suporter cu “comportament rasist si xenofob” a fost scos din stadion la meciul de sambata, 21 octombrie, cu Real Madrid, a anunțat clubul FC Sevilla intr-un comunicat, informeaza BBC.Intr-o fotografie postata in social media, poate fi vazut un barbat in alb imitand o maimuta,…

- București, 3 octombrie 2023 – In lumina știrii recente aparute pe Reuters.com in privința proiectelor de producție a pieselor LEGO din materiale sustenabile, dorim sa impartașim cateva date despre eforturile, ambițiile și progresele Grupului LEGO in direcția sustenabilitații. Menționam ca intre timp,…

- Procurorii spanioli au anuntat luni deschiderea unei anchete privind presupusele insulte rasiste adresate de suporterii lui Atletico Madrid unei fetite de culoare, in varsta de opt ani, care purta tricoul atacantului lui Real Madrid, Vinicius Jr, informeaza News.ro. „In urma unei plangeri…

- O fetita de 8 ani care purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr a fost agresata verbal de ultrasi ai formatiei Atletico Madrid, duminica, in timpul derby-ului castigat cu 3-1 in fata echipei Real Madrid, in La Liga.Fetita se afla langa stadionul Civitas Metropolitano si purta un tricou cu numele…

- Economistul sef al Bancii Centrale Europene, Philip Lane, a exprimat marti o viziune prudent optimista ca inflatia incetineste, dar a adaugat ca este nevoie de mai multe date inainte de a putea declara victoria in lupta cu cresterea preturilor, transmite Reuters.Dupa ce a majorat dobanzile la fiecare…