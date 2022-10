Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Cine e favoritul la castigarea Balonului de Aur in 2022 este o intrebare la care specialistii au gasit deja raspunsul. Decernarea prestigiosului trofeu va avea loc pe 17 octombrie, la Paris. Casele de pariuri au ajuns sa ii ofere lui Karim Benzema o cota de 1.01 la adjudecarea ravnitului trofeu. Asta…

- Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2022 ar fi fost dezvaluit cu doua saptamani inainte de decernarea mult ravnitului trofeu. Dupa cum era de asteptat, Karim Benzema nu a avut rival. Lista aparuta in mediul online cu clasamentul final s-a viralizat in scurt timp. Karim Benzema ar fi primit 521 de…

- Antonio Cassano l-a facut praf pe Cristiano Ronaldo. Fostul internațional italian a avut multe discursuri acide la adresa starului portughez de-a lungul timpului. Cassano a ieșit din nou la atac și i-a transmis lui CR7, ajuns la 37 de ani, sa se retraga. Cristiano Ronaldo traverseaza o perioada complicata,…

- Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…