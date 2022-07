Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, a reacționat dupa ce Gigi Becali a spus ca FCSB se intereseaza de mijlocașul Dan Nistor (34 de ani). Oficialul spune ca oltenii sunt dispuși sa negocieze o posibila plecare a lui Dan Nistor, fotbalist exclus din lotul lui Laszlo Balint. Universitatea…

- Universitatea Craiova nu a intregistrat nicio victorie in noul sezon, oltenii inregistrand trei egaluri pana acum. Antrenorul Laszlo Balint a luat primele masuri dure in Banie. Tehnicianul i-a exclus din lot pe Dan Nistor și Ionuț Vina. Președintele Sorin Carțu a anunțat ca aceștia pot fi urmați și…

- Tras pe linie „moarta“ atat de Laurentiu Reghecampf, cat si de Laszlo Balint, Dan Nistor ar putea sa plece curand de la Universitatea Craiova . Mijlocasul de 34 de ani ar putea ajunge la CS Mioveni, daca partile implicate ar putea „regla“ salariul. „Il vrem! Conducerea considera ca e cel mai bun mijlocas…

- Mijlocașii centrali Ionuț Vina (27 de ani) și Dan Nistor (34) au fost excluși astazi din lotul CS Universitații Craiova. CSU Craiova n-a avut parte de un debut stralucit de sezon, bifand 3 egaluri in primele 3 partide, fara sa intalneasca vreun adversar redutabil: 2-2 vs. Sepsi, 1-1 vs. Vllaznia, 1-1…

- Mirko Pigliacelli (29 de ani) este titular in poarta celor lui CS Universitatea Craiova la meciul cu Sepsi, deși s-a ințeles cu gruparea italiana Palermo. Clubul oltean s-a ințeles cu Palermo in privința transferului lui Piglicelli, pentru suma de 150.000 de euro. Laszlo Balint a luat o decizie surprinzatoare…

- Universitatea Craiova si-a aratat intentiile de a-l transfera pe Bogdan Rusu, atacantul formatiei CS Mioveni. Oficialii olteni si-ar fi dorit un schimb, propunandu-l pe Ionut Vina si o suma de bani pentru Bogdan Rusu, dar argesenii, prin vocea primarului Ion Georgescu, au respins vehement ideea. Mai…

- Laszlo Balint a dezvaluit ce l-a nemulțumit in amicalul caștigat de CS Universitatea Craiova, 1-0 cu FC Heidenheim, club din a doua liga din Germania. Azi, Craiova a obținut a doua victorie in cantonamentul din Austria, din 3 partide, insa antrenorul Laszlo Balint a gasit anumite aspecte negative…

- Presa centrala a aruncat pe piața o informație interesanta, dar, din cate se pare, nedocumentata. „Dan Nistor (34 ani) lasa Universitatea Craiova. Mijlocașul s-a ințeles cu șefii de la Pitești și va semna și el, la fel ca Marius Constantin“, a notat Antena Sport. Jean Vladoiu: „Eu și Prepelița nu am…