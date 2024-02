Baletul Național „Joc” pregătește un spectacol fenomenal Sintem pe final de iarna, iar asta inseamna ca se apropie și Festivalul „Marțișor”. Doua zile de pe agenda evenimentului ii sint dedicate, anul acesta, Baletului Național „Joc”. Dansatorii vor pune in scena Legenda Marțișorului, cu elemente din toate țarile balcanice, care au aceasta tradiție. Pentru ca au ramas zile numarate, dansatorii muncesc de zor in salile de repetiții și promit ca specta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

