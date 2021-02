Stiri pe aceeasi tema

- Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana dupa descoperirea uneia dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istoria tarii, informeaza AFP.

- O balena moarta lunga de 17 metri a fost adusa de valuri pe o plaja din sudul Israelului, la sfarșitul saptamanii trecute. Probele prelevate de la animal vor determina cauza morții, insa oficialii cred ca balena a fost ucisa de apa otravita, zona fiind poluata masiv, inclusiv cu gudron.

- Un barbat din Rusia a batut recordul mondial pentru cea mai lunga distanța inotata sub gheața intr-o singura respirație. Scufundatorul rus Igor Ajikin, in virsta de 40 de ani, a stabilit un nou record pentru cea mai lunga distanța inotata sub gheața dintr-o singura respirație. El a parcurs simbata 100…

- Carcasa unei balene cu o lungime de aproape 14 metri a fost gasita esuata joi pe una dintre cele mai populare plaje din Bali, Indonezia, informeaza AFP. Agentia locala pentru protectia mediului a anuntat ca va investiga cauzele mortii mamiferului gigantic, descoperit in apropierea statiunii balneare…

- Nordis Mamaia, cel mai exclusivist ansamblu hotelier și rezidențial de pe litoralul romanesc, iși va deschide porțile. Aflat in Mamaia Nord, langa zona de cluburi, Nordis Mamaia pune la vanzare apartamente rezidențiale și ofera spre inchiriere camere de hotel in una dintre cele patru cladiri a cate…

- O plaja din Australia a fost acoperita cu spuma adusa de ocean. Pentru unii a fost distractiv, dar pentru o femeie s-a lasat cu o sperietura teribila. Cu greu și-a gasit cațelul in spuma de peste un metru, transmite digi24.ro. Spuma adusa de ocean a acoperit complet plaja aflata in estul Australiei.…

- Dezvoltatorul One United Properties anunța extinderea complexului rezidențial Neo Mamaia Dezvoltatorul imobilar One United Properties anunța achiziția a cinci terenuri in imediata vecinatate a primului ansamblu Neo Mamaia, extinzand deschiderea frontala la mare a complexului pana la peste 250 de metri.…

- Oamenii de știința au descoperit depozite de microplastic pe muntele Everest, la peste 8.000 de metri altitudine, fiind locul cel mai neașteptat, la cea mai mare inalțime, in care au ajuns pina acum particulele care pun in pericol ecosistemele. Probele colectate de pe cel mai inalt munte din lume au…