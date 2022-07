Stiri pe aceeasi tema

- ”Cel mai important mesaj care se desprinde din executia la 6 luni este acela ca efortul de consolidare fiscala prinde concretete si angajamentele luate in reducerea deficitului se vad si in rezultatele fiscal bugetare pe primele sase luni”, a spus ministrul. Adrian Caciu a aratat ca Romania are un agajament…

- Modificarile fiscale realizate sub coordonarea ministrului de Finante, Adrian Caciu, duc la primele probleme in momentul aplicarii lor de catre alesii locali, Asociatia Municipiilor din Romania, structura condusa de Emil Boc (PNL) si Constantin Toma (PSD), venind in fata Guvernului cu semnalarea unor…

- Florin Jianu a spus ca reprezentantii mediului de afaceri i-au transmis premierului ca nu sunt de acord cu acea impozitare la nivelul salariului minim, pentru contractele de tip part-time, pentru ca ”vorbim de cei mai vulnerabili angajati”. ”Dintr-un calcul zimplu, matematic, s-ar putea ca acesti angajati…

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Pachetul de masuri sociale si economice va aduce intre 1,2 si 1,5 puncte procentuale la PIB-ul Romaniei si prevede ajustarea unor facilitati, precum cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, a declarat, marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Execuția bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 mld lei in scadere fața de deficitul de 20,70 mld lei inregistrat la aceeași perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata…