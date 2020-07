Balazs Rooz, noul director regional pentru Europa al Bentley Motors

(Munchen / Crewe, 2 iulie 2020) Bentley Motors anunța astazi numirea lui Balazs Rooz ca nou director regional pentru Europa, decizie care intra in vigoare imediat. Cu peste 20 de ani de experiența in industria auto - deținand mai multe funcții de conducere executiva – pana de curand, Rooz a fost director de transformare și strategie de afaceri pentru Europa la Jaguar Land Rover, unde a petrecut ultimii 9 ani in diferite funcții de conducere. Inainte de aceasta, a petrecut 4 ani cu Saab in Suedia și 7 ani cu General Motors in Ungaria. Rooz se alatura Bentley Motors pentru a conduce una dintre…