Balansoare și bănci în grădina ta Daca te gandești la momentele de repaus intr-un spațiu exterior, este imposibil sa nu-ți vina in minte imaginea unei gradini aranjate cu mult gust. Gradina nu este doar un spațiu de relaxare, ci și un loc unde putem aduce o nota de stil și personalitate. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Asta ofera, dupa cum spune deputatul Jaro Marșalic, un proiect de lege trecut prin Camera Deputaților, ca și camera decizionala, care inasprește pedepsele pentru actele de violența! Documentul prevede inasprirea pedepselor pentru infracțiunile comise cu violența și urmarește sa descurajeze…

- In zilele noastre, cei mai mulți oameni doresc sa iși creeze un spațiu de relaxare și chiar un refugiu in propria curte. In zilele noastre, gradina nu mai reprezinta doar un loc anost, in care se cultiva legume sau flori; de aceeași parere sunt și designerii și arhitecții, care au inceput sa acorde…

- Este un aliment de baza pentru romani, versatil, deloc costisitor, nelipsit din majoritatea rețetelor preferate ale oamenilor din toate colțurile țarii. Daca vrei sa te bucuri de o recolta bogata și de buna calitate, va fi nevoie sa ții cont de cateva sfaturi. Afla, din randurile de mai jos, cum plantezi…

- Poate ai nevoie de un spațiu pentru a-ți desfașura hobby-ul tau sau poate doar ai cate ceva de meșteruit ocazional și vrei sa iți desfașori activitatea intr-un spațiu organizat. Indiferent de activitatea pe care intenționezi sa o intreprinzi, un atelier de lucru este binevenit. Iți poți amenaja unul…

- Președintele Republicii Moldova a participat luni la un dejun cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, inainte de intalnirea cu președintele Klaus Iohannis și cancelatul Olaf Scholz. In timpul vizitei sale, Maia Sandu a plantat un stejar in gradina Palatului Elisabeta.

- Racheta proiectata in 3D a lui Relativity Space a decolat pentru prima data miercuri, depașind o piatra de hotar cheie pentru a demonstra puterea vehiculului in zbor, inainte ca cea de-a doua etapa sa eșueze la ajungerea in spațiu, a aratat un flux live al companiei. Racheta Terran 1 de 110 de picioare…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar putea sa conduca Consiliul European, dupa ce isi va incheia și cel de-al doilea mandat. ”Poate sa conduca Consiliul European. E acolo, cu Plenkovic al Croatiei (Andrej Plenkovic, premierul Croatiei – n.r.). Sau in interior.…