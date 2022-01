Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de handbal a Romaniei și-a incheiat parcursul in grupa a II-a principala din cadrul Campionatului Mondial din Spania, turneu final gazduit in intervalul 1-19 decembrie. Ultimele partide s-au disputat luni, 13 decembrie, la Castellon de la Plana: Puerto Rico – Kazakhstan 30-27, Suedia…

- Cristina Laslo (26 de ani) a tras concluzii dupa aceasta partida. Jucatoarea celor de la Minaur Baia Mare crede ca experiența și ”detaliile” au facut diferența in partida cu selecționata Țarilor de Jos. Cristina Laslo, declarații dupa Romania – Olanda „Cand pierzi la un gol și simți ca puteai sa caștigi……

- Trei echipe a avut Romania in turul al treilea preliminar al EHF European Cup la handbal masculin și toate trei au facut pasul in „optimile" competiției. Ele au susținut urmatoarele intalniri, in doua manșe, returul fiind programat la sfarșitul saptamanii trecute: Haukar Hafnarfjorður / Islanda – CSM…

- Romania a pierdut-o pe extrema dreapta Oana Borș (18 ani / Minaur Baia Mare) in prima repriza a meciului cu Iran, primul joc de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2021. Borș a fost scoasa pe targa in minutul 19, acuzand dureri foarte mari la genunchiul drept. Oana Borș a scapat pe contraatac,…

- Lotul național de handbal senioare al Romaniei va desfașura o acțiune de pregatire centralizata la București in perioada 23 noiembrie – 1 decembrie, urmata de participare la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie). Din lotul de 21 de jucatoare convocate fac parte și cinci fete de la CS Minaur…

- Pe 11 noiembrie, echipa naționala de fotbal a Romaniei va juca impotriva Islandei, pe stadionul Ghencea, fara spectatori, din cauza restricțiilor privind raspandirea Covid-19. Acest lucru l-a facut sa izbucneasca pe Mircea Rednic, antrenorul echipei Dinamo. Partida din Ghencea, de pe 11 noiembrie, dintre…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat meciul amical disputat in fața Georgiei, scor 37-25 (22-14). Partida s-a jucat in sala Dinamo din București. Pe banca Romaniei s-a aflat Xavi Pascual, care e la al doilea mandat de selecționer al naționalei noastre. De altfel, pe banca Georgiei…

- Naționala masculina de seniori se reunește in perioada 31 octombrie – 7 noiembrie, pentru o acțiune de pregatire centralizata la București, ce va fi urmata de trei meciuri amicale: 2 noiembrie, Romania – Georgia (București, Sala Dinamo, ora 18.00, in direct la TVR1) 4 și 6 noiembrie, doua partide amicale…