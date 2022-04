”Băile sărate Jabenița” scoase la vânzare! Stațiunea balneara de tratament "Baile sarate Jabenița", aflata la 11 kilometri de Reghin și la 42 de kilometri de Targu Mureș a fost scoasa la vanzare de compania RE/MAX Romania pentru suma de 655.000 de euro, informeaza pagina web www.homezz.ro. Potrivit sursei citate, proprietatea are o suprafața de 21.000 de metri patrați. Redam, in randurile … Post-ul "Baile sarate Jabenița" scoase la vanzare! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

