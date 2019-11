Băieţelul de 8 ani, dispărut de o săptămână, a fost găsit mort Baietelul de 8 ani era disparut de sambata. Dupa ora pranzului, Alexandru se juca linistit in fata casei cand, la un moment dat, tatal lui nu l-a mai vazut. Barbatul a inceput sa-l caute si, vazand ca nu da de el, a dat alarma. Zeci de politisti, jandarmi si voluntari au periat intreaga zona, insa nici urma de baiat. La sase zile de la disparitie, Iulian Alexandru Bitica a fost gasit mort. Trupul copilului era intr-un dintre bazinele de dejectii ale complexului de porci din Pecineaga. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au confirmat gasirea trupului neinsufletit, in bazinul 1. Urmeaza procedura… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

