Un baietel in varsta de șapte ani a fost gasit mort in cada, in locuinta bonei sale. Tragedia s-a produs in localitatea germana Kunzelsau, Baden-Wurttemberg, iar vanataile pe care lea avea baiatul in jurul gatului indica faptul ca a fost strangulat.

Descoperirea macabra a facut-o chiar tatal baiatului, dupa ce a reușit sa intre in locuința femeii cu ajutorul unei chei de rezerva obtinuta de la vecini.

Parinții l-au lasat pe copil in grija bonei lui in varsta de 69 de ani cu o seara inainte. Baietelului ii placea sa petreaca timp in compania femeii, cei doi fiind foarte apropiati.