Băiețel de opt ani, acuzat de blasfemie în Pakistan Un baiețel hindus in varsta de opt ani din estul Pakistanului se afla in custodia poliției dupa ce a devenit cea mai tanara persoana acuzata vreodata de blasfemie in aceasta țara, scrie Hotnews . Familia baiatului se ascunde și numeroși membri ai comunitații hinduse din districtul conservator Rahim Yar Khan al Punjabului au fugit din locuințele lor dupa ce o gloata musulmana a atacat un templu hindus. Atacul asupra templului a fost motivat de eliberarea pe cauțiune a baiețelului saptamana trecuta. Forțe de ordine au fost desfașurate in zona pentru a ține sub control alte eventuale tulburari dupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

