Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat pe Șoseaua Vadu Pașii, in urma unui accident rutier. Un barbat in varsta de 58 de ani, in timp ce mergea pe direcția Vadu Pașii-municipiul Buzau, a surprins și accidentat un pieton, care se deplasa pe aceeași direcție de mers, transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Accidentul s-a soldat…

- Un accident mai ciudat a avut loc in strainatate. O ambulanta sosita de urgenta la un caz a accidentat o pensionara cand dadea cu spatele. Victima a fost descoperita cand asistenta s-a dat jos din masina. Din filmare poate observa ca batrana a fost lovita de ambulanta si a ajuns sub masina. Nororcul…

- Accident teribil la iesirea din Targu Jiu. O ambulanța care transporta un pacient spre Craiova a fost lovita de o cisterna care nu a acordat prioritate in zona unui sens giratoriu. Impactul a fost extrem de puternic.

- Un barbat, de 58 de ani, a murit miercuri seara dupa ce a fost lovit de o mașina pe DN 15C, pe raza localitatii nemtene Dobreni, informeaza Observatornews. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca un barbat, de 49 ani, care conducea o mașina ar fi acroșat un pieton, de 58 de ani, din…

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita in urma unui accident rutier produs in municipiul Slatina, pe strada Ionascu, unde un autoturism a intrat in coliziune cu un autocamion, dupa care care autocamionul a ricosat pe trotuarul pe care se aflau pietoni si intr-un gard, iar autoturismul s-a rasturnat…

- Șoferul unei ambulanțe, care care avea in funcțiune sistemele luminoase deoarece transporta un pacient, a accidentat mortal un biciclist, in județul Galați. Bicicleta nu era echipata cu lumini.

- Un barbat de 54 de ani a murit luni dimineata in curtea societații care asigura transportul in comun din Ramnicu Valcea dupa ce a fost prins intre doua autovehicule. Surse din ancheta au declarat pentru GazetaValceana ca șoferul automacaralei care facea manevre de mers inapoi nu este incadrat la ETA…