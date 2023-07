Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Maramureș atentioneaza cetațenii cu privire la faptul ca infractorii care opereaza prin metoda acoperisul și-au reinceput activitatea. ”Fiți prudenți! Escrocii pandesc fiecare acoperiș. Metoda Acoperișul se refera la faptele de șantaj și inșelaciune prin schimbarea jgheaburilor, a burlanelor…

- La data de 31 martie 2023, Primaria Baia Mare avea datorii catre diverse firme și instituții publice in suma totala de 40.840.136,49. Vorbim de o scadere a datoriilor fața de luna februarie, cand acestea ajungeau la 63,517,979.91 lei. Cea mai mare datorie era catre firma Antrepriza de Rep. și Lucrari…

- La sfarșitul lunii februarie, Primaria Baia Mare a incheiat un nou contract subsecvent cu Asocierea SC Antrepriza Reparații și Lucrari – ARL Cluj SA – SC Construrom SA pentru drumurile din oraș. Mai exact, obiectul contractului il reprezinta execuția de lucrari pentru ”Reparații și intreținere strazi…

- In cadrul ședinței de consiliu local ce va avea loc joi, 27 aprilie 2023, pe masa consilierilor locali se va afla și proiectul ”Creșterea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public in Municipiul Alba lulia”. In cadrul ședinței se va aproba documentația…

- Dupa ani si ani, Castelul Pocol din Baia Mare a intrat in vizorul administratiei locale. Primaria Baia Mare a semnat un contract cu o firma baimareana prin care se obliga sa presteze servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii Sistematizare verticala a obiectivului de pe strada Valea Borcutului,…

- Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a aflat joi, 20 aprilie, la Ploiești, unde a avut o intalnire cu președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, dar și cu primarii localitaților din județ. Tema discuției a fost alocarea fondurilor europene nerambursabile…

- La inceputul acestui an, Primaria Baia Mare a semnat un contract cu firma baimareana SC 9 Opțiune SRL prin care aceasta din urma se obliga sa presteze servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții Sistematizare verticala Casa Pocol de pe strada Valea Borcutului, nr. 119. Serviciile de proiectare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de peste 14,36 miliarde lei, in crestere cu 265 milioane de lei fata de 21 aprilie, informeaza ANRE printr-un comunicat, transmite AGERPRES…