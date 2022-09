BAIA MARE – Centru socio-medical dedicat mamelor și bebelușilor de pe Pirită In perioada 2016–2020, un numar de 8 bebeluși sub un an din comunitatea Pirita din Baia Mare au decedat. Cauzele principale identificate de Asociația Pirita Children și Asociația Love2 Share, impreuna cu mamele din comunitate, au fost „saracia severa„ cu care se confrunta familiile din comunitate, lipsa accesului la servicii medicale, la apa curenta, la electricitate, la o hrana suficienta și o locuire adecvata, dar și lipsa de informații legate de intreținerea și monitorizarea sanatații bebelușilor. „Dupa un program saptamanal de sprijin medico-social derulat de cele doua organizații in ultimul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

