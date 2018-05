Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…

- Autoritatile irakiene au executat 13 persoane, dintre care 11 condamnate pentru fapte de terorism, a anuntat luni intr-un comunicat Ministerul Justitiei, relateaza AFP. Cele 11 persoane fusesera condamnate pentru 'atentate cu masina capcana', 'asasinarea unor membri ai fortelor de securitate' si…

- Un seism cu magnitudinea de 5,3 s-a produs in partea vestica a Iranului duminica seara, provocand ranirea a cel putin 54 de persoane, cu doar cateva ore inainte ca un cutremur de intensitate moderata sa fie resimtit in apropiere de capitala tarii, Teheran, a anuntat presa centrala iraniana, citata de…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Mai multe persoane, acuzate ca au furat si traficat bratari dacice, inele, fibule, monede si alte obiecte de patrimoniu, condamnate in prima instanta, au scapat de inchisoare pe motiv ca faptele lor sunt foarte vechi, iar intre timp a intervenit prescriptia raspunderii penale.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.