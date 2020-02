Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza EFE. Joaquin Phoenix…

- Lungmetrajul sud-coreean ''Parasite'', realizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. ''Parasite''…

- Lungmetrajul ''1917'', regizat de Sam Mendes, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit editiei online a revistei Variety. La categoria…

- Cea de-a 73-a editie a galei premiilor BAFTA, programata duminica seara, la Londra, va fi un eveniment carbon neutru, au anuntat organizatorii, care au renuntat la cosurile cu cadouri pentru nominalizati si vor folosi un covor rosu reciclabil, insa au inclus in meniu un preparat din carne, potrivit…

- Industria britanica de cinematografie isi va desemna astazi laureatii in cadrul galei premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului american.Evenimentul, ajuns la a 73-a editie, va avea loc la Royal Albert Hall din Londra. La categoria cel mai bun film, batalia se va da intre cinci pelicule.

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles, cinci premii Grammy, dintre care toate cele patru de la categoriile principale ale evenimentului…

- Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie, va avea loc pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, si va fi prezentata de realizatorul de televiziune Graham Norton. Academia Britanica de Arta a Filmului si Televiziunii a anuntat ca a introdus incepand cu editia de anul acesta un premiu pentru…