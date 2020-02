Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Joaquin Phoenix i-a…

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres.…

- Lungmetrajul sud-coreean ''Parasite'', realizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres. ''Parasite'' a devansat…

- Lungmetrajul ''1917'', regizat de Sam Mendes, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit editiei online a revistei Variety, scrie Agerpres. La categoria…

- Superproductia "Joker" este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele "The Irishman", in regia lui Martin Scorsese si respectiv de "Once Upon A Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, informeaza…