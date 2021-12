Stiri pe aceeasi tema

- Organizația județeana Bacau a Partidului Social Democrat a organizat duminica, 12 decembrie, o ședința in care s-a votat nominalizarea la funcția de prefect a județului Bacau. Cu unanimitate a fost aprobata nominalizarea lui Lucian Bogdanel. Imediat dupa aceasta ședința, conducerea filialei județene…

- Gheorghe Bordeianu, 62 de ani, inventator, cercetator – mai nou industriaș, a decis sa ramana in Romania. I s-au alaturat membrii familiei, tineri școliți peste mari și țari, la universitați de renume. Impreuna au pus bazele unei companii cu capital 100% romanesc, MBG Bordeianu, Centru de Cercetare…

- Prima ninsoare a acestei ierni a luat autoritațile bacauane prin surprindere, drumurile din oraș fiind impracticabile din cauza stratului gros de zapada așternut peste noapte. Deși chiar ieri primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu posta pe Facebook ca mașinile Primariei sunt gata de intervenție, viceprimarul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu are pana la aceasta ora informatii despre un eventual deces asociat noii variante Omicron care provoaca COVID-19, a declarat vineri la Geneva un purtator de cuvant al OMS, relateaza AFP. „Nu am vazut niciun raport despre decese asociate Omicron”, a declarat Christian…

- La data de 02 decembrie a.c, in intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat o actiune pe raza municipiului Bacau, pentru verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 126/1995 privind comercializarea articolelor pirotehnice. In cadrul activitaților…

- La Biserica Neamului din Poiana Sarata au fost organizate, marți, 30 noiembrie, chiar in ziua in care a fost praznuita sarbatoarea creștina de Sf. Andrei, manifestari care au fost dedicate Zilei Naționale a Romaniei și care au inclus și o slujba de pomenire și de omagiere a Eroilor Neamului fauritori…

- La timpul cand, dac-ar fi sa ne incredem tradiției, magii sunt plecați din ținuturile lor spre a putea implini inchinarea dinaintea Pruncului Mantuitor, in plina perioada de postire, Betleemul ne cheama sa cugetam la propriile limite umane. Și nu oricum, ci in freamat de buna veste. Caci, suntem in…

- † DUMINICA 1 din Advent Odata cu aceasta duminica ce urmeaza, sfanta Biserica incepe un nou an liturgic, fiind si cea dintai zi din calendarul bisericesc. In aceasta prima duminica din Advent, viata crestinului este pusa sub semnul asteptarii. Asteptarea celei de-a doua venire a lui Cristos: in trup…