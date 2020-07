Badea Gheorghe la vama La vama ajunge si badea Gheorghe cu caruta plina de butoaie.Vamesul il intreaba ce are in butoaie. Badea ii raspunde simplu: apa.-Nu se poate, nu te cred, tu ascunzi ceva bade!-Nu, pe cuvantul meu! zice badea.-Am sa gust din fiecare butoi. Asa si facu’. Dupa degustare, vamesul isi da seama ca badea are intradevar apa in butoaie. -Bade ai dreptate, esti liber sa pleci, dar poti sa-mi spui de ce duci tu apa peste granita?-Pai…la noi in sat e un obicei: dupa ce speli mortu’ sa duci apa cat mai departe. Articolul Badea Gheorghe la vama apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- GRAV… Vamesul din Husi, Gelu Manuel Birladeanu, este acuzat de anchetatori ca ar fost omul de legatura in cazul capturii impresionante, facute in vama Albita, cu marfa de contrabanda in valoare de aproape 1,4 milioane de lei. Daca pe 30 mai instanta a dispus arestarea a cinci indivizi, cu dubla cetatenie,…