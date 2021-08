Badantă româncă, găsiră într-o baltă de sânge în Italia O romanca a fost gasita moarta, luni dimineata, in apartamentul sau din Ischia, de catre sotul sau intors din Napoli. Oamenii legii spun ca femeia avea rani, iar in jurul trupului sau erau urme de sange. Se pare ca femeia murise cu cateva ore inainte de a fi descoperita de partenerul sau de viata. Socat, barbatul nu a apucat sa sune la numarul de urgenta, ci a iesit in strada si a inceput sa ceara ajutor. Din primele informații, romanca a fost gasita pe podea și prezenta urme de sange langa corp și mici taieturi. Oamenii legii nu exclud nicio varianta. Se ia in calcul si sinuciderea. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

