- Informația a fost dezvaluita de Andreea Paul, coordonatorul studiului „Convergenta digitala a României în raport cu UE”. Convergenta digitala presupune recuperarea decalajelor în alfabetizarea digitala a cetatenilor, în utilizarea tehnologiilor digitale în…

- Aproape 500 de mii de euro va primi administrația locala din comuna sibiana Șelimbar, in urma unei finanțari prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala și Guvernul Romaniei. Read More...

- In anul 2018, peste 62- dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani din Uniunea Europeana care au participat la acest studiu au declarat ca au fost fericite tot timpul (14-) sau majoritatea timpului (48-) in ultimele patru saptamani, in timp ce 12- au declarat ca au fost rareori (8-) sau niciodata (2-)…

- (P) 304 proiecte pentru accesarea de fonduri europene prin Programului Operațional Regional 2014-2020 au fost depuse la ADR Sud Muntenia de catre autoritați publice și societați comerciale din județul Prahova, valoarea totala fiind de 2,415 miliarde lei. Din cele 304 proiecte depuse, pentru 158 s-au…

- Fenomenul de imbatranire demografica se accentueaza. Datele Institutului de Statistica publicate recent arata ca populația de 65 de ani și peste a depașit-o, la mijlocul acestui an, pe cea tanara (0-14 ani) cu 471 de mii de persoane. Indicele de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 215 localitați vor beneficia de fonduri europene prin programul național de cadastrare, incepand de anul viitor. Din Dambovița e vorba Post-ul Cinci localitați din Dambovița vor beneficia de fonduri europene prin programul național de cadastrare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- (foto: Pexels) In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției…

- Laura Codruta Kovesi a fost aleasa in functia de sef al Parchetului European, dupa ce a primit 17 voturi din 22 in Consiliul UE. Acest parchet este o noua agentie ce are scopul de a combate frauda care implica bani de la Uniunea Europeana. Parchetul urmeaza sa fie operational din 2020.